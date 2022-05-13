Сорвался экспорт свердловского пиломатериала в Узбекистан и Армению

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Из-за жуков-вредителей Большого черного елового усача и Черного соснового усача сорвались поставки среднеуральского пиломатериала в Узбекистан и в Армению.Специалисты Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили некачественные пиломатериалы, которые предполагалось экспортировать в Узбекистан. В обрезном пиломатериале деревьев хвойных пород (объем партии – 138 м3) были найдены живые личинки.Личинки были направлены на энтомологическую экспертизу. Специалисты отдела карантина растений в испытательной лаборатории референтного центра выяснили, что выявленные личинки относятся к Большому черному еловому усачу, являющемуся карантинным вредителем леса.По результатам этой проверки вывоз в Узбекистан партии пиломатериала был запрещен.Также при осмотре партии обрезного хвойного пиломатериала, подготовленной для продажи в Армению, найдены живые личинки карантинного вредителя – Черного соснового усача. Экспорт был запрещен.По данным Свердловского референтного центра Россельхознадзора за 2021 год, в числе выявленных 17 видов карантинных вредителей Большой черный еловый усач оказался на четвертом месте (35 случаев его обнаружения), а Черный сосновый усач – на шестом месте