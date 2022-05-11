На выходных в Свердловской области будет холодно и дождливо
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных будет холодно. Ожидаются заморозки до -2°С, дожди и мокрый снег.
В субботу, 21 мая, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ночью 0…+5°С, заморозки до -2°С. Днем 10…15°С, на севере до 5°С. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем дождь. Ночью +3…+5°С, днем 10…12°С. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 22 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, дождь, ночью местами на севере и востоке сильный, ночью временами с мокрым снегом. Ночью 0…+5°С, заморозки до -2°С. Днем 7…12°С. Ветер северной четверти со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ночью +3…+5°С, днем 10…12°С. Ветер северной четверти со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 21 мая, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ночью 0…+5°С, заморозки до -2°С. Днем 10…15°С, на севере до 5°С. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем дождь. Ночью +3…+5°С, днем 10…12°С. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 22 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, дождь, ночью местами на севере и востоке сильный, ночью временами с мокрым снегом. Ночью 0…+5°С, заморозки до -2°С. Днем 7…12°С. Ветер северной четверти со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ночью +3…+5°С, днем 10…12°С. Ветер северной четверти со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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