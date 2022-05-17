Екатеринбуржцы смогут добраться домой после «Ночи музеев» на общественном транспорте
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В график работы общественного транспорта Екатеринбурга внесли изменения в связи с проведение акции «Ночи музеев-2022». Мероприятие будет проходить с 19:00 21 мая по 02:00 22 мая.
В 00:45 22 мая автобусы массово начнут подъезжать к остановке «Площадь труда» на проспекте Ленина. В 01:00 они отвезут горожан в разные районы города.
По направлению к УрФУ автобусы будут ехать:
- № 65 – до остановки «станция Кольцово»;
- № 27 – до остановки «ЖБИ»;
- № 28 – до остановки «Горбольница № 7»;
- № 61 – до остановки «40 лет ВЛКСМ».
По направлению к площади 1905 года:
- № 24 – до остановки «посёлок Мичуринский (сады)»;
- № 50 – до остановки «ТЦ Лента»;
- № 54 – до остановки «Краснолесье»;
- № 57 – до остановки «Елизавет».
Трамваи будут подъезжать к остановке «Театр музыкальной комедии» на проспекте Ленина к 00:45. В 01:00 они также развезут екатеринбуржцев «по домам».
По направлению к гостинице «Исеть»:
- № 26 поедет по маршруту «Ленина – Луначарского – Уральская – Гагарина – Ленина – Московская – Волгоградская – Западное депо»;
- № 15 будет следовать по маршруту «Ленина – Луначарского – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – станция 40 лет ВЛКСМ – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Южное депо»;
- № 27 поедет по маршруту «Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Титова – Ферганская – Новосибирская – станция Керамическая – Новосибирская – Ферганская – 8 Марта – Южное депо».
По направлению к площади Коммунаров:
- № 8 будет следовать по маршруту «Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Бебеля – Победы – Космонавтов – Северное депо»;
- № 13 поедет по маршруту «Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – станция 7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Ленина – Луначарского – Северное депо»;
- № 18 поедет по маршруту «Ленина – Татищева – Викулова – станция Волгоградская – Западное депо».
В 00:45 22 мая автобусы массово начнут подъезжать к остановке «Площадь труда» на проспекте Ленина. В 01:00 они отвезут горожан в разные районы города.
По направлению к УрФУ автобусы будут ехать:
- № 65 – до остановки «станция Кольцово»;
- № 27 – до остановки «ЖБИ»;
- № 28 – до остановки «Горбольница № 7»;
- № 61 – до остановки «40 лет ВЛКСМ».
По направлению к площади 1905 года:
- № 24 – до остановки «посёлок Мичуринский (сады)»;
- № 50 – до остановки «ТЦ Лента»;
- № 54 – до остановки «Краснолесье»;
- № 57 – до остановки «Елизавет».
Трамваи будут подъезжать к остановке «Театр музыкальной комедии» на проспекте Ленина к 00:45. В 01:00 они также развезут екатеринбуржцев «по домам».
По направлению к гостинице «Исеть»:
- № 26 поедет по маршруту «Ленина – Луначарского – Уральская – Гагарина – Ленина – Московская – Волгоградская – Западное депо»;
- № 15 будет следовать по маршруту «Ленина – Луначарского – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – станция 40 лет ВЛКСМ – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Южное депо»;
- № 27 поедет по маршруту «Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Титова – Ферганская – Новосибирская – станция Керамическая – Новосибирская – Ферганская – 8 Марта – Южное депо».
По направлению к площади Коммунаров:
- № 8 будет следовать по маршруту «Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Бебеля – Победы – Космонавтов – Северное депо»;
- № 13 поедет по маршруту «Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – станция 7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Ленина – Луначарского – Северное депо»;
- № 18 поедет по маршруту «Ленина – Татищева – Викулова – станция Волгоградская – Западное депо».
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Из-за ремонта трамвайных путей на Куйбышева в Екатеринбурге изменится схема движения транспорта
17 мая 2022
17 мая 2022