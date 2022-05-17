Екатеринбуржцы смогут добраться домой после «Ночи музеев» на общественном транспорте

По направлению к УрФУ автобусы будут ехать:

По направлению к площади 1905 года:

По направлению к гостинице «Исеть»:

По направлению к площади Коммунаров:

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В график работы общественного транспорта Екатеринбурга внесли изменения в связи с проведение акции «Ночи музеев-2022». Мероприятие будет проходить с 19:00 21 мая по 02:00 22 мая.В 00:45 22 маямассово начнут подъезжать к остановке «Площадь труда» на проспекте Ленина. В 01:00 они отвезут горожан в разные районы города.- № 65 – до остановки «станция Кольцово»;- № 27 – до остановки «ЖБИ»;- № 28 – до остановки «Горбольница № 7»;- № 61 – до остановки «40 лет ВЛКСМ».- № 24 – до остановки «посёлок Мичуринский (сады)»;- № 50 – до остановки «ТЦ Лента»;- № 54 – до остановки «Краснолесье»;- № 57 – до остановки «Елизавет».будут подъезжать к остановке «Театр музыкальной комедии» на проспекте Ленина к 00:45. В 01:00 они также развезут екатеринбуржцев «по домам».- № 26 поедет по маршруту «Ленина – Луначарского – Уральская – Гагарина – Ленина – Московская – Волгоградская – Западное депо»;- № 15 будет следовать по маршруту «Ленина – Луначарского – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – станция 40 лет ВЛКСМ – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Южное депо»;- № 27 поедет по маршруту «Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Титова – Ферганская – Новосибирская – станция Керамическая – Новосибирская – Ферганская – 8 Марта – Южное депо».- № 8 будет следовать по маршруту «Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Бебеля – Победы – Космонавтов – Северное депо»;- № 13 поедет по маршруту «Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – станция 7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Ленина – Луначарского – Северное депо»;- № 18 поедет по маршруту «Ленина – Татищева – Викулова – станция Волгоградская – Западное депо».