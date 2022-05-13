В Екатеринбург на несколько часов закроют движение на развязке «Бухара – Урал»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ночью 11 июня на несколько часов закроют движение транспорта на развязке «Бухара – Урал». Это дорога от поселка Малый Исток до Тюменского тракта.
Ограничения действуют с 00:00 до 04:00 11 июня. Перекрытие необходимо для диагностики состояния моста. Специалисты планируют выполнить серию статических и динамических испытаний.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Ограничения действуют с 00:00 до 04:00 11 июня. Перекрытие необходимо для диагностики состояния моста. Специалисты планируют выполнить серию статических и динамических испытаний.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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