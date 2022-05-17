Ради двух забегов центральные улицы Екатеринбурга в выходные будут перекрыты

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В эти выходные в Екатеринбурге пройдут два легкоатлетических состязания: эстафета, посвященная 77-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, и Всероссийский полумарафон «ЗаБег». Центральные улицы города будут перекрыты в субботу и в воскресенье.Эстафета состоится завтра, 21 мая. Ради проведения состязания с 09:30 до 12:30 будут перекрыты улица Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта и улица 8 Марта от Бориса Ельцина до проспекта Ленина.В воскресенье, 22 мая, от площади 1905 года стартует полумарафон «ЗаБег». С 09:00 до 15:00 движение транспорта закроют по следующим участкам:- улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта);- улице 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);- проспекту Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);- улице Толмачева (от Ленина до Царской);- улице Царской (от Толмачёва до Николая Никонова).Помимо этого, с 00:00 18 мая до 23:00 закрыта парковка на площади 1905 года и всех перечисленных участках дорог.