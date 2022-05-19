Больше 50% екатеринбуржцев выступают за введение ограничений для электросамокатов
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 55% опрошенных считают, что в городе необходимо ввести законодательные ограничения для вождения электросамокатов. Опрос проводила команда сервиса SuperJob.
27% опрошенных выступили против таких мер. Они считают, что самокаты являются экологически чистым видом транспорта. Но для их использования стоит подготовить дороги Екатеринбурга, сделать отдельные дорожки, желательно с ограждениями.
27% опрошенных выступили против таких мер. Они считают, что самокаты являются экологически чистым видом транспорта. Но для их использования стоит подготовить дороги Екатеринбурга, сделать отдельные дорожки, желательно с ограждениями.
«Число респондентов, поддерживающих введение ограничений для владельцев самокатов, практически не отличается среди мужчин и женщин, а также граждан различных возрастов», – подчеркнули в сервисе.
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