Больше 50% екатеринбуржцев выступают за введение ограничений для электросамокатов

«Число респондентов, поддерживающих введение ограничений для владельцев самокатов, практически не отличается среди мужчин и женщин, а также граждан различных возрастов», – подчеркнули в сервисе.

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 55% опрошенных считают, что в городе необходимо ввести законодательные ограничения для вождения электросамокатов. Опрос проводила команда сервиса SuperJob.27% опрошенных выступили против таких мер. Они считают, что самокаты являются экологически чистым видом транспорта. Но для их использования стоит подготовить дороги Екатеринбурга, сделать отдельные дорожки, желательно с ограждениями.