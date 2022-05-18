Штормовое предупреждение вновь продлили в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На сегодня, 20 мая, в Свердловской области вновь объявлено штормовое предупреждение. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, сегодня на севере Свердловской области ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и грозы.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, сегодня на севере Свердловской области ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и грозы.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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