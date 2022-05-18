Штормовое предупреждение вновь продлили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На сегодня, 20 мая, в Свердловской области вновь объявлено штормовое предупреждение. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, сегодня на севере Свердловской области ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и грозы.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.