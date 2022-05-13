На трамвае в Екатеринбурге к «Ночи музеев» появятся волшебные звери и птицы

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге к «Ночи музеев-2022» художники распишут трамвай традиционными узорами – нижнетагильской и уральской домовой росписями. Художники будут в работать в технике традиционного народного мазка. Об этом сообщила глава Центра инновационных музейных технологий Свердловского музея им. О.Е. Клерка Светлана Швецова в Уральском региональном центре ТАСС.Идея росписи трамвая принадлежит стрит-арт художнице Наталье Пастуховой. В рейс трамвай выйдет 21 мая. Планируется, что он будет ездить по улицам города целый год. На нём будут нарисованы волшебные звери и птицы на самокатах и велосипедах. В «Ночь музеев» трамвай поедет до музея Свердловской области.«Будет ездить по разным маршрутам, призывая жителей и гостей отправиться в путешествие по музеям Свердловской области» – сообщила Светлана Швецова.