На участие в фестивале «Кинопроба» в Екатеринбурге прислали уже более полусотни заявок

19.39 Четверг, 19 мая 2022
Общество
Иллюстрация с официального сайта фестиваля «Кинопроба»
Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба», который в этом году пройдёт уже в 19-й раз, пользуется неизменным интересом у начинающих кинематографистов. В Екатеринбурге не успели объявить очередной приём заявок от потенциальных участников, а их уже пришло более полусотни из разных городов страны.

Традиционно фестиваль-практикум пройдёт в конце года, с 1-го по 5-ое декабря. А приём заявок на участие в нём продлится аж до октября. И большой объём желающих продемонстрировать свои первые опыты в анимации, документальном или игровом кино указывает, что отборной комиссии предстоит нелёгкая работа по отсеиванию не слишком интересных и профессиональных киноопусов и составлению фестивальной программы из наиболее достойных произведений учащихся учебных заведений, в которых дают уроки экранного творчества.

Согласно регламента фестиваля, в «Кинопробе» могут участвовать киновузы и профессиональные киношколы России и других стран. Они могут выдвигать в конкурсную программу учебные фильмы своих учеников, созданные в период с 2021-го по 2022-ой годы. К конкурсу также допускаются дебютанты, снявшие первый короткометражный фильм.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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