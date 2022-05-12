На Свердловской киностудии снимут фильм об уральском писателе Владиславе Крапивине

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Владислав Крапивин может стать героем художественного фильма. Проект про легендарного уральского писателя-фантаста, много писавшего для детей и подростков, разрабатывает Свердловская киностудия.Владислав Крапивин снабдил отечественный кинематограф множеством сюжетов. Правда, по-настоящему стоящих кинолент, достойных литературного первоисточника, в итоге почти не получалось. Самая известная из экранизаций книг Крапивина — «Легенда острова Двид» — вышла на экраны в 2010-м году и получила низкие оценки критики. Сам писатель тоже отзывался о ней нелестно. А в сентябре прошлого года состоялась премьера фильма «Тень каравеллы», который создали усилиями основанной Крапивиным детско-молодёжной общественной организации «Каравелла». Но в широкий прокат лента не выходит, хотя вызывает повышенный зрительский интерес на премьерных показах, с которыми выезжала по нескольким городам дочь Владислава Крапивина и нынешний руководитель «Каравеллы» Лариса Крапивина.Что касается нового проекта, детали его пока не раскрываются. Известно только, что есть предварительная договорённость с человеком, который займётся постановкой фильма.А помимо подготовительных работ к запуску в производство сразу нескольких фильмов Свердловская киностудия готовится ещё и к приближающейся Ночи Музеев. С вечера 21-го мая в рамках этого грандиозного мероприятия по помещениям киностудии будут водить экскурсии.