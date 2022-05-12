На Свердловской киностудии снимут фильм об уральском писателе Владиславе Крапивине

18.34 Четверг, 19 мая 2022
Общество
Фрагмент афиши фильма «Тень каравеллы»
Владислав Крапивин может стать героем художественного фильма. Проект про легендарного уральского писателя-фантаста, много писавшего для детей и подростков, разрабатывает Свердловская киностудия.

Владислав Крапивин снабдил отечественный кинематограф множеством сюжетов. Правда, по-настоящему стоящих кинолент, достойных литературного первоисточника, в итоге почти не получалось. Самая известная из экранизаций книг Крапивина — «Легенда острова Двид» — вышла на экраны в 2010-м году и получила низкие оценки критики. Сам писатель тоже отзывался о ней нелестно. А в сентябре прошлого года состоялась премьера фильма «Тень каравеллы», который создали усилиями основанной Крапивиным детско-молодёжной общественной организации «Каравелла». Но в широкий прокат лента не выходит, хотя вызывает повышенный зрительский интерес на премьерных показах, с которыми выезжала по нескольким городам дочь Владислава Крапивина и нынешний руководитель «Каравеллы» Лариса Крапивина.

Что касается нового проекта, детали его пока не раскрываются. Известно только, что есть предварительная договорённость с человеком, который займётся постановкой фильма.

А помимо подготовительных работ к запуску в производство сразу нескольких фильмов Свердловская киностудия готовится ещё и к приближающейся Ночи Музеев. С вечера 21-го мая в рамках этого грандиозного мероприятия по помещениям киностудии будут водить экскурсии.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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