Пункты проведения ЕГЭ в Свердловской области обеспечили бумагой

17.25 Четверг, 19 мая 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Для проведения ЕГЭ в Свердловской области подготовили 192 пункта. Все они обеспечены бумагой и необходимым оборудованием: принтерами, системой видеонаблюдения и бесперебойной интернет-связью.

Начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального Минобразования Татьяна Умнова рассказала, что кроме стационарных пунктов проведения ЕГЭ в области также откроются мобильные и специальные пункты. Например, уже готов к работе пункт проведения экзамена в центре онкологии и гематологии ОДКБ №1.

– Государственный выпускной экзамен смогут сдать и обучающиеся в школах на базе ГУФСИН, а также дети, которые получают домашние образование и по медицинским показаниям не могут посещать школу, – добавила Татьяна Умнова.


В организации и работе пунктов проведения экзамена задействованы около восьми тысяч педагогов, прошедших соответствующее обучение и инструктаж. Заявлено более четырех тысяч наблюдателей. Для онлайн-наблюдения будут работать свыше трех тысяч камер видеонаблюдения.

Основной период ЕГЭ стартует уже на следующей неделе, а именно 26 мая. Ожидается, что в области экзамены сдадут более 19 тысяч человек.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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