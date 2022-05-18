Пункты проведения ЕГЭ в Свердловской области обеспечили бумагой

– Государственный выпускной экзамен смогут сдать и обучающиеся в школах на базе ГУФСИН, а также дети, которые получают домашние образование и по медицинским показаниям не могут посещать школу, – добавила Татьяна Умнова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Для проведения ЕГЭ в Свердловской области подготовили 192 пункта. Все они обеспечены бумагой и необходимым оборудованием: принтерами, системой видеонаблюдения и бесперебойной интернет-связью.Начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального Минобразования Татьяна Умнова рассказала, что кроме стационарных пунктов проведения ЕГЭ в области также откроются мобильные и специальные пункты. Например, уже готов к работе пункт проведения экзамена в центре онкологии и гематологии ОДКБ №1.В организации и работе пунктов проведения экзамена задействованы около восьми тысяч педагогов, прошедших соответствующее обучение и инструктаж. Заявлено более четырех тысяч наблюдателей. Для онлайн-наблюдения будут работать свыше трех тысяч камер видеонаблюдения.Основной период ЕГЭ стартует уже на следующей неделе, а именно 26 мая. Ожидается, что в области экзамены сдадут более 19 тысяч человек.