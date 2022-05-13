Очередные рейды проведут автоинспекторы в Екатеринбурге в эти выходные

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В эти выходные в Екатеринбурге автоинспекторы вновь проведут профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Оно направлено на пресечение нарушений, связанных с непредоставлением водителями преимущества в движении пешеходам, а также нарушений ПДД пешеходами.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, рейды будут проходить в городе с 20 по 22 мая. Автоинспекторы также будут обращать внимание на пешеходов, передвигающихся на электросамокатах, гироскутере, моноколесе и так далее.С начала года в столице Урала произошло 147 ДТП с участием пешеходов. В результате аварий девять человек погибли, еще 140 – получили травмы различной степени тяжести.