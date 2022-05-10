Baden Family построит апарт-отель на озере Таватуй в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Компания Baden Family, которой принадлежат термальные комплексы «Баден-Баден», построит апарт-отель на территории санатория «Зеленый мыс» под Новоуральском. Об этом сообщает КоммерсантЪ-Урал со ссылкой на собственника компании Евгения Кононова.
Новые апартаменты у озера Таватуй планируют продавать и сдавать в аренду по принципу гостиничных номеров. Три здания санатория «Зеленый мыс» компания реконструирует, а также построит новый 10-этажный корпус и термальные бассейны. Объем инвестиций составит около 1,2 миллиарда рублей.
Коммерческий директор Baden Family Станислав Колчин добавил, что к строительству 10-этажного корпуса, на крыше которого будет бассейн с видом на озеро, приступят этой осенью. Осенью следующего года планируется сдать первую очередь с бассейнами, а в середине 2024 года – полностью возвести термальный комплекс.
Напомним, что компания планировала построить термальный комплекс «Баден-Баден» на берегу Шарташа в Екатеринбурге. Однако многие местные жители и общественники выступили против этих планов. Была проведена общественная экологическая экспертиза, которая установила необоснованность материалов об изъятии участка у озера из особо охраняемой природной территории для строительства комплекса. Государственная экологическая экспертиза запретила строительство «Баден-Бадена» на берегу Шарташа.
Новые апартаменты у озера Таватуй планируют продавать и сдавать в аренду по принципу гостиничных номеров. Три здания санатория «Зеленый мыс» компания реконструирует, а также построит новый 10-этажный корпус и термальные бассейны. Объем инвестиций составит около 1,2 миллиарда рублей.
Коммерческий директор Baden Family Станислав Колчин добавил, что к строительству 10-этажного корпуса, на крыше которого будет бассейн с видом на озеро, приступят этой осенью. Осенью следующего года планируется сдать первую очередь с бассейнами, а в середине 2024 года – полностью возвести термальный комплекс.
Напомним, что компания планировала построить термальный комплекс «Баден-Баден» на берегу Шарташа в Екатеринбурге. Однако многие местные жители и общественники выступили против этих планов. Была проведена общественная экологическая экспертиза, которая установила необоснованность материалов об изъятии участка у озера из особо охраняемой природной территории для строительства комплекса. Государственная экологическая экспертиза запретила строительство «Баден-Бадена» на берегу Шарташа.
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