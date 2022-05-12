В Нижнем Тагиле очистка Черноисточинского водохранилища начнется в июне

– Сбор отложений со дна водохранилища будет проводиться в два этапа. Завершить очистку водохранилища от донных отложений планируется осенью 2023 года, – отметил Сафронов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В этом году в Нижнем Тагиле начнется очистка Черноисточинского водохранилища от донных отложений. К работам на источнике питьевого водоснабжения города планируют приступить в июне – после завершения нереста рыб.Замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов рассказал, что комплекс мероприятий по экологической реабилитации водохранилища рассчитан на четыре года. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 441 миллиона рублей.Подготовительные работы на объекте уже завершили: проложен пульпопровод, приобретены мешки для сбора донного материала и подготовлен отстойник для фильтрационных вод. Сейчас идут работы по монтажу земснаряда, предназначенному для сбора жидких, текучих и пластичных донных отложений.После завершения работ на восстановление экологического равновесия водохранилищу потребуется еще несколько лет.