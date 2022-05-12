Срок демонтажа временных трибун «Екатеринбург Арены» перенесли в шестой раз

20.31 Среда, 18 мая 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Трибуны, которые изначально планировалось демонтировать в конце 2018 года, разберут, судя по всему, не ранее 2024 года. По крайней мере такие приблизительные сроки озвучила начальник управления по развитию физкультуры, спорта и туризма екатеринбургской мэрии Людмила Фитина во время выступления в гордуме.

В конце прошлого года в ответ на запрос «Вечерних ведомостей» в ГАУ СО «Екатеринбург Арена» сообщали, что конструкции разберут в конце 2023 года. Однако и эти сроки, по всей видимости, будут нарушены.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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