Срок демонтажа временных трибун «Екатеринбург Арены» перенесли в шестой раз
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Трибуны, которые изначально планировалось демонтировать в конце 2018 года, разберут, судя по всему, не ранее 2024 года. По крайней мере такие приблизительные сроки озвучила начальник управления по развитию физкультуры, спорта и туризма екатеринбургской мэрии Людмила Фитина во время выступления в гордуме.
В конце прошлого года в ответ на запрос «Вечерних ведомостей» в ГАУ СО «Екатеринбург Арена» сообщали, что конструкции разберут в конце 2023 года. Однако и эти сроки, по всей видимости, будут нарушены.
В конце прошлого года в ответ на запрос «Вечерних ведомостей» в ГАУ СО «Екатеринбург Арена» сообщали, что конструкции разберут в конце 2023 года. Однако и эти сроки, по всей видимости, будут нарушены.
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