Арт-фестиваль «ЧО» откроет в Екатеринбурге портал в будущее и окунёт гигантского младенца в пруд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вот-вот появятся необычные образцы современного уличного искусства. Их установят участники очередной программы паблик-арт-фестиваля «ЧО».Среди новых объектов, которые готовятся устанавливать в разных точках города, есть «Портал» в будущее за авторством художника с творческим псевдонимом «Красил Макар», есть домашние питомцы, превращённые в «Идолы» художницей Наташей Пастуховой, есть огромный, диаметром 10 метров «бабушкин» коврик, связанный из использованной ткани от рекламных баннеров. Один из шедевров участников фестиваля «ЧО» будет изображать 2-метрового ребёнка, который будет выныривать со дна городского пруда. «Индустриального младенца» создали из алюминия (но ещё не окунули в воду) художницы Людмила Калиниченко и Ксения Ларина, две составляющие арт-группы LKKL.Нынешний, уже 3 сезон фестиваля «ЧО» носит название «Вымыслы и промыслы». Организаторы его так описывают суть, заложенные в арт-работы, объединённые под этим названием: «У Екатеринбурга богатая история труда, менявшегося вслед за технологиями, определяющими направление развития территории и общества, что тоже находит отражение в искусстве и представляет исследовательский интерес. «Вымыслы» и «промыслы» — слова, обладающие шармом и провоцирующие работу мысли. Хочется рассмотреть их поближе, увидеть во всей красе с креативной экономикой, прекариатом, акторно-сетевой теорией и пост-современным искусством, обозначаемых ими».Помимо установки арт-объектов в городском пространстве, программа 3-го фестиваля «ЧО» включает мастер-классы современных художников, кинопоказы и творческий лагерь под открытым небом.