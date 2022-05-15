Летом в Екатеринбург съедутся бывшие члены команд Клуба весёлых и находчивых

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В середине июля в Екатеринбурге состоится слёт бывших членов команд КВН. Руководить церемонией встречи будет многолетний ведущий юмористических «чемпионатов» Клуба, российский телепродюсер Александр Масляков.Бывшие звёзды Клуба и рядовые участники студенческих команд «тряхнут стариной». Они будут безостановочно шутить, петь, разыгрывать смешные сценки, соревнуясь в остроумии, как это принято в КВНе. Состав гостей пока неизвестен, список их только формируется. Но можно прогнозировать, что в стороне не останутся «Уральские пельмени». На прошлом подобном мероприятии, которое проходило 3 года назад, они представляли «принимающую» сторону.Шоу, которое получится в результате летней встречи, планируется показать по Первому каналу.