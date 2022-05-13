Из-за ремонта трамвайных путей на Куйбышева в Екатеринбурге изменится схема движения транспорта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 21 мая до 6 июня будет ограничено движение транспорта по перекрестку Куйбышева – Луначарского. Это связано с ремонтом трамвайных путей.С 00:00 21 мая до 05:00 23 мая трамваи №1, 3, 10, 15, 21, 27, 32 не будут ездить по улицам 8 Марта, Радищева и Куйбышева от остановки «Цирк» до остановки «Московская» в обоих направлениях.С 00:00 28 мая до 05:00 30 мая и с 00:00 4 июня до 05:00 6 июня трамваи №3, 4, 10, 14, 21, 25, 32 перестанут курсировать по улице Куйбышева от остановки «Цирк» до остановки «Дом художника» также в обоих направлениях.Автобусы № 50, 54, 57, 57а не будут ездить по нечетной стороне улицы 8 Марта от Большакова до Куйбышева с 00:00 28 мая до 05:00 30 мая и с 00:00 4 июня до 05:00 6 июня.Кроме того, для автомобилистов проезд по перекрестку Московская – Куйбышева будет закрыт с 00:00 21 мая до 05:00 23 мая, с 00:00 28 мая до 05:00 30 мая и с 00:00 4 июня до 05:00 6 июня.На время перекрытий транспорт будут направлять по улицам Большакова, Белинского, Гоголя, Малышева, Радищева, Сакко и Ванцетти, Хохрякова, 8 Марта и Куйбышева.