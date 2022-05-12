В Свердловской области летние лагеря вернутся к стопроцентной заполняемости

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области впервые за два года летние оздоровительные лагеря вернутся к стопроцентной заполняемости. Смены в лагерях будут увеличены до трех недель. Об этом сообщил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.По словам министра, летняя оздоровительная кампания, несмотря на серьезные послабления, все же будет проходить с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Сохранится практика тестирований персонала перед началом смены. Также все лагеря оснастят защитными и дезинфицирующими средствами.В этом году оздоровительная кампания охватит около 450 тысяч детей в Свердловской области. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса охват был меньше, так как заполняемость лагерей не превышала 50% и 70% соответственно.Всего летом в регионе откроется 1 271 детский лагерь. Первая смена в большинстве из них начнется 1 июня.