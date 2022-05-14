Штормовое предупреждение на 18 мая объявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 18 мая. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, завтра, 18 мая, в регионе ожидается ухудшение погодных условий: грозы и порывы ветра до 18 м/с.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.