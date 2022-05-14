Штормовое предупреждение на 18 мая объявили в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 18 мая. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
По данным синоптиков, завтра, 18 мая, в регионе ожидается ухудшение погодных условий: грозы и порывы ветра до 18 м/с.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
По данным синоптиков, завтра, 18 мая, в регионе ожидается ухудшение погодных условий: грозы и порывы ветра до 18 м/с.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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