Штормовое предупреждение на 18 мая объявили в Свердловской области

16.27 Вторник, 17 мая 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 18 мая. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.

По данным синоптиков, завтра, 18 мая, в регионе ожидается ухудшение погодных условий: грозы и порывы ветра до 18 м/с.

При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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