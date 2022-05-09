В Свердловской области подтвердили 155 новых случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 155 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 442 479 случаев COVID-19.По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 162 пациентов. Всего вылечились 428 422 человека.Летальных исходов за последние сутки не зафиксировано.