В Свердловской области подтвердили 155 новых случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 155 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 442 479 случаев COVID-19.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 162 пациентов. Всего вылечились 428 422 человека.
Летальных исходов за последние сутки не зафиксировано.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 162 пациентов. Всего вылечились 428 422 человека.
Летальных исходов за последние сутки не зафиксировано.
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