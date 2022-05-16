Духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий приедет в Екатеринбург

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

23 мая в Екатеринбургскую епархию прибудет духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин). Об этом сообщили в пресс-службе епархии.Илий останется в городе до 25 мая. За это время он посетит уральские святыни, примет участие в богослужениях и проведет духовную встречу с горожанами. Встреча состоится 23 мая в духовно-просветительском центре епархиального управления на улице Репина, 6 в 18:30.24 мая схиархимандрит совершит Божественную литургию в монастыре Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Вечером того же дня он послужит за всенощным бдением на подворье Ново-Тихвинского монастыря.В праздник праведного Симеона, 25 мая, схиархимандрит Илий совершит Божественную литургию в НовоТихвинском женском монастыре.