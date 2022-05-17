Прокуратура проводит проверку по факту излива канализационных вод в реку Балтым

– Из полученных сведений следует, что на данный момент канализационная сеть, к которой подключены частные домовладения, расположенные на улицах Лесная и Животноводов, является бесхозяйной, не закреплена на балансе муниципалитета либо частных лиц, эксплуатирующая организация для нее не определена, – подчеркнули в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловская природоохранная прокуратура проверяет информацию об изливе канализационных вод в реку Балтым.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что 16 мая был осуществлен выезд в село Балтым. В ходе осмотра места факты излива канализационных вод в реку не обнаружены.Однако на дороге рядом с канализационным колодцем дома по улице Летняя были выявлены следы желто-зеленой грязи, которые визуально определяются как ил хозяйственно-бытовой канализации. Факты подтверждаются и пояснениями опрошенных жителей домов по улице Лесная о ранее произошедшем изливе канализационных стоков.