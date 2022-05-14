В парке «Народный» Нижнего Тагила появились деревья в память погибших силовиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В воскресенье, 15-го мая в Нижнем Тагиле представители силовых структур — сотрудники МВД, «Росгвардии», спасатели из МЧС и бойцы отряда специального назначения «Россы» высаживали деревья. Таким образом они решили увековечить память своих коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей — на пожарах, в антитеррористических операциях, при задержании особо опасных преступников.Новые деревья — рябины, берёзки, сосны — появились в парке «Народный». Возле каждого дерева установили табличку с именем человека, в память о котором оно высажено. Всего в это день парк прирос 77-ю саженцами. И количество их тоже символично, ведь акцию по высадке деревьев в парке «Народном», заодно, приурочили к 77-летию Победы в Великой отечественной войне, — сообщает Межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское».Помимо силовиков в озеленении парка приняли участие чиновники из администрации города. Мероприятие проходило в праздничной обстановке, под звуки духового оркестра.