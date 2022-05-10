В столице Урала на месяц перекроют переулок Столярный

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В столице Урала на месяц закроют движение транспорта по переулку Столярному. Речь идет об участке в районе дома №6а на улице Онежской.Перекрытие необходимо для присоединения сети канализации к централизованной системе водоотведения строящегося жилого комплекса. Ограничения будут действовать с 15 июля по 15 августа.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.