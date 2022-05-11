В Екатеринбурге у обелиска «Европа – Азия» начали благоустраивать территорию

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге начали благоустраивать территорию при обелиске «Европа – Азия». Специалисты уже демонтировали покосившиеся деревянные заборы, лавки и беседки.Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в минувшие выходные рабочие ЕМУП «Спецавтобаза» разобрали сооружения, а затем увезли и утилизировали материалы, превращая их в щепу.На 27 мая запланирован масштабный субботник у обелиска «Европа – Азия». Планируется очистить территорию от мусора, установить лавку из переработанного пластика и контейнеры для раздельного сбора мусора, посадить сирень, а также создать арт-объект для молодоженов.Кроме того, администрация города, региональные и федеральные власти сейчас ведут работу по юридической подготовке проекта благоустройства туристического объекта. Главные задачи проекта – создание туристической инфраструктуры при монументе, улучшение экологической обстановки на территории и привлечение внимания к стеле. Как только правовая часть проекта будет сформулирована, мэрия объявит конкурс на создание плана благоустройства.