STENOGRAFFIA набирает в Екатеринбурге волонтеров для пресс-службы фестиваля
Общество
Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA
STENOGRAFFIA запускает в Екатеринбурге серию лекций и семинаров для подготовки волонтеров пресс-службы фестиваля уличного искусства. Занятия будут проходить с 25 мая по 25 июня.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе STENOGRAFFIA, обучение медиа-волонтеров пройдет в рамках образовательного курса S—A PRESS. Для участия необходимо заполнить анкету до 20 мая включительно. С каждым кандидатом будут проводить собеседование.
Волонтеры смогут работать в разных командах: копирайтеров, интервьюеров, контент-менеджеров, дизайнеров, аналитиков и так далее. Они будут придумывать контент, писать посты и пресс-релизы, снимать видео и помогать в организации пресс-мероприятий. В рамках курса можно будет послушать лекции на темы культурной журналистики, SMM, копирайтинга и прочее.
Среди спикеров курса – урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман, главный редактор Artifex Яна Гарбовская, креативный копирайтер Worlds agency Саша Благадырева, художник и дизайнер, куратор профиля «Коммуникационный дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Андрей Люблинский и другие профессионалы.
Каждую неделю в ходе обучения будут проводиться лекции и занятия на командообразование с организаторами фестиваля STENOGRAFFIA. Также члены команды расскажут об истории фестиваля и специфике работы на нем.
После прохождения курса в пресс-службу попадут 20 человек. К участию приглашают студентов и начинающих профессионалов в сфере искусства и культуры, журналистики, дизайна, рекламы и PR.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе STENOGRAFFIA, обучение медиа-волонтеров пройдет в рамках образовательного курса S—A PRESS. Для участия необходимо заполнить анкету до 20 мая включительно. С каждым кандидатом будут проводить собеседование.
Волонтеры смогут работать в разных командах: копирайтеров, интервьюеров, контент-менеджеров, дизайнеров, аналитиков и так далее. Они будут придумывать контент, писать посты и пресс-релизы, снимать видео и помогать в организации пресс-мероприятий. В рамках курса можно будет послушать лекции на темы культурной журналистики, SMM, копирайтинга и прочее.
Среди спикеров курса – урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман, главный редактор Artifex Яна Гарбовская, креативный копирайтер Worlds agency Саша Благадырева, художник и дизайнер, куратор профиля «Коммуникационный дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Андрей Люблинский и другие профессионалы.
Каждую неделю в ходе обучения будут проводиться лекции и занятия на командообразование с организаторами фестиваля STENOGRAFFIA. Также члены команды расскажут об истории фестиваля и специфике работы на нем.
После прохождения курса в пресс-службу попадут 20 человек. К участию приглашают студентов и начинающих профессионалов в сфере искусства и культуры, журналистики, дизайна, рекламы и PR.
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