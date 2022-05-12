Более 10 тысяч человек приняли участие в «Майской прогулке» в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В минувшее воскресенье в Екатеринбурге в 39-й раз прошла «Майская прогулка». Участие в акции приняли более 10 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Директор «Майской прогулки» Татьяна Киселева рассказала, что онлайн на мероприятие заявились 7 500 человек, а на старт без предварительной записи пришли еще более 3 500 тысяч человек.Участники могли выбрать один из трех маршрутов: «Шарташская кругосветка» на 17 километров, «Испытай себя» на 33 километра и «Классика» на 50 километров. Старт и финиш были у главного корпуса УрФУ на улице Мира.В этом году участники также могли бесплатно воспользоваться аудиогидом, который рассказывал интересные факты о местах города. Аудиогид подготовлен был совместно с проектом «Голос путешествий».