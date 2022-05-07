ФК «Урал» разгромил казанский «Рубин» и за тур до конца чемпионата покинул зону вылета

Если в 30-м туре «Урал» победит в Туле «Арсенал», сегодняшний матч станет последним домашним матчем «Урала» в этом сезоне

17.57 Воскресенье, 15 мая 2022
Общество
Фото: Пресс-служба ФК «Урал»
15 мая футбольный «Урал» на «Екатеринбург арене» принимал в рамках 29-го тура Тинькофф-чемпионата России по футболу казанский «Рубин».

Турнирный расклад для обоих клубов перед матчем был тяжёлым – из-за вчерашней победы «Уфы» и «Урал», и «Рубин» имели все шансы напрямую вылететь из РПЛ в ФНЛ по итогам сезона. В копилке обеих команд было по 29 очков, что всего на 2 больше, чем у занимающих 15-е место уфимцев. При этом выигрыш любой из команд обезопасил бы победителя сегодняшнего матча от прямого вылета, но не избавлял от вероятности попасть в стыковые матчи.

Матч начался с атак «Урала». Уже на 17-й минуте Эрик Бикфалви имел возможность открыть счёт, но его опасный удар после подачи с углового прошёл чуть мимо ворот. На 23-й минуте Бикфалви всё-таки открыл счёт, замкнув в одно касание передачу из штрафной площади. 1:0 — с таким счётом команды ушли на перерыв.

Во втором тайме своё мастерство сумел продемонстрировать воспитанник екатеринбургского футбола Олег Шатов, забив на 57-й минуте прямым ударом со штрафного. 2:0 – и у «Рубина» по игре не прослеживались шансы на спасение в этом матче.

В итоге третий гол в ворота казанцев выглядел закономерным – после удара Рафала Аугустыняка на 71-й минуте Эрик Бикфалви подправил мяч в ворота, оформив дубль. Этот гол стал десятым для лидера «Урала» в этом чемпионате, и позволил румынскому легионеру подняться на 6-е место в гонке бомбардиров.

В оставшиеся до конца двадцать минут забитых мячей не было – счёт на табло остался 3:0. В итоге подопечные Игоря Шалимова одержали вторую крупную победу в сезоне (первая была над «Ростовом» на выезде со счётом 4:1), которая стала для екатеринбургского клуба, нечасто радующего своих болельщиков, разгромами соперников, всего второй домашней крупной победой за 9 лет после возвращения в Премьер-лигу.

Но главное, эта победа позволила «Уралу» выбраться из зоны стыковых матчей и за тур до конца подняться на 12-е место. В последнем туре, если «Урал» в выездном матче против уже потерявшего шансы остаться в РПЛ тульского «Арсенала» одержит победу, он гарантирует себе участие в следующем сезоне РПЛ. Если же «Урал» сыграет вничью, либо проиграет, то ещё может опуститься в зону стыковых матчей на 13-14 места, но уже точно не вылетит напрямую. А вот «Рубину» предстоит в 30-м туре битва с прямым конкурентом за выживание в Премьер-лиге – на домашнем поле подопечные Леонида Слуцкого примут «Уфу», и исход этого матча решит, кто – представитель столицы Татарстана или Башкортостана – начнёт следующий сезон дивизионом ниже.

Перед последним туром ситуация внизу турнирной таблицы выглядит следующим образом:

11. ФК «Нижний Новгород» — 30 очков
12. ФК «Урал» — 30 очков
13. ФК «Химки» — 29 очков
14. ФК «Рубин» — 29 очков
15. ФК «Уфа» — 27 очков
16. ФК «Арсенал» — 23 очка.

Команды, занявшие 15-16 места, напрямую вылетают в ФНЛ. Занявшим 13–14 места предстоят стыковые матчи с воронежским «Факелом» и хабаровской «СКА-Энергией» – командами, занявшими 3-4 места в ФНЛ.

Напомним, чемпионом России сезона 2021/2022 досрочно стал «Зенит». За серебряные медали в очном противостоянии поборются московское «Динамо» и ФК «Сочи», выступающий под руководством бывшего игрока и тренера «Урала» Владимира Федотова. Все матчи 30-го тура пройдут 21 мая и начнутся в одно время – 17.00 по московскому времени.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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