В Екатеринбурге открыли мемориальную доску в память инженеру, в доме которого расстреляли царя

Директор музея архитектуры Елена Штубова на открытии доски. Фото: Илья Коровин

Владислав Постников © Вечерние ведомости

14 мая в помещении железнодорожного вокзала станции Екатеринбург-Пассажирский была открыта мемориальная доска, на которой были увековечены фамилии двух известных екатеринбуржцев – архитектора Константина Бабыкина и инженера-строителя Николая Ипатьева.В торжественном открытии приняли участие главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов, главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков, директор музея архитектуры и дизайна Елена Штубова, декан факультета архитектуры УрГАХУ Вадим Опарин.Выпускник Киевского политехнического института Константин Бабыкин считается основоположником уральской архитектурной школы. По его проектам в первой половине XX века в Екатеринбурге построено несколько зданий, в том числе здание «нового» железнодорожного вокзала. Здание вокзала на нынешней Привокзальной площади было построено в 1914 году в стиле модерн, но в конце 1930-х надстроено до двух этажей и перестроено в неоклассицистических формах. Именем Бабыкина несколько лет назад был назван сквер возле здания Управления Свердловской железной дороги, которое он в своё время также спроектировал.Николай Ипатьев принимал участие в строительстве вокзала как инженер-строитель Пермь-Кунгур-Екатеринбургской железной дороги. Уроженец Москвы после службы в армии вышел в отставку в звании инженера штабс-капитана и поселился в Екатеринбурге, помогал строить вторую железную дорогу между Екатеринбургом и Пермью через Кунгур (первая проходила по не самому кратчайшему пути — через Нижний Тагил). Ипатьев вёл в городе активную общественную и краеведческую деятельность, участвовал в разработке проекта строительства корпуса Уральского горного института, который из-за войны окончательно так и не был реализован. Но больше стал известен как владелец дома, в котором расстреляли последнего российского царя Николая II и его семью.Ипатьев умер в 1938 году в эмиграции в Праге. По словам президента фонда «Мемориал Романовых» Ильи Коровина, это первый памятный знак Николаю Ипатьеву на территории России.