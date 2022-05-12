Волонтёры из Екатеринбурга очистили лес от выброшенных шин
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Волонтёры из Екатеринбурга очистили лесной массив в районе посёлка Северка от выброшенных шин и отправили их на переработку. Мероприятие состоялось 10 мая в рамках экологического проекта «Крышка покрышкам», организованного движением добрых дел «Экодозор» и проектом «Чисто Урал».
Как сообщили сами добровольцы «Экодозора», за полтора часа они очистили от покрышек лес, водоём и скалы в районе Северки.
«Набрали полный 16-тонный Камаз с горкой. В основном это резина от грузовых машин. Как она оказалась в лесу не понятно», – пишут волонтёры в своем телеграм-канале.
«С учётом того, что покрышка разлагается более 500 лет, единственный выход из ситуации – отправить её на переработку», – сообщается на официальном сайте Екатеринбурга.
Как сообщили сами добровольцы «Экодозора», за полтора часа они очистили от покрышек лес, водоём и скалы в районе Северки.
«Набрали полный 16-тонный Камаз с горкой. В основном это резина от грузовых машин. Как она оказалась в лесу не понятно», – пишут волонтёры в своем телеграм-канале.
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