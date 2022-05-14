Свердловская область вошла в топ-10 популярных для туризма регионов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По данным Ростуризма, Свердловская область вошла в десятку самых популярных для туризма регионов в стране. Только за майские праздники область посетило более 100 тысяч туристов, что на 30% больше, чем в прошлом году.По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмиры Тукановой, наибольший интерес у туристов вызвали живописные места и музеи Свердловской области.Так, музейный комплекс военной и гражданской техники в Верхней Пышме посетили более 20 тысяч человек, природный парк «Оленьи ручьи» – около 7 тысяч, Невьянскую башню – более 6,5 тысяч гостей.Как сообщает департамент информационной политики со ссылкой на данные клубов отельеров региона, загрузка отелей в майские праздники достигла 50%, также рестораторами был зафиксирован рост выручки на 15-20%.