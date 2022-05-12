В уральской столице прошёл экоквест по сбору и сортировке мусора

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера в Екатеринбурге состоялись командные соревнования по сбору и сортировке мусора под названием «Чистые игры». Они проходят в уральской столице уже второй раз за сезон. На этот раз в состязании приняли участие 61 горожанин – их поделили на 17 команд.«Участники экоквеста продолжили очищать от мусора берег Исети в месте, где река пересекает улицу Большакова. Работы были начаты ими 30 апреля – тогда на уборку вышли 120 участников в составе 33 команд», – сообщается на официальном портале Екатеринбурга.В ходе экоквеста участники находили на выделенной им территории мусор, собирали его и сортировали по трём категориям: смешанный, стеклянный и металлический. После этого они сдавали его в пункты приёма отходов, где собранное анализировали и взвешивали для фиксирования результатов.Впервые «Чистые игры» прошли в Екатеринбурге в 2018 году. За четыре года экоактивисты собрали более 103 тонн мусора. Такая акция проходит 3-4 раза в год при поддержке Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга.