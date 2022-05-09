Пропавшая врач из Екатеринбурга вместо работы спасала сов
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Врач из Екатеринбурга, которую 13 мая потеряли её коллеги, вместо работы отправилась спасать сов. Из-за того, что девушка не появилась в поликлинике и не отвечала на звонки, медики написали заявление в полицию, но уже на следующий день выяснилось, что с пропавшей всё в порядке.
Сегодня утром родственники 35-летней девушки сообщили в отдел полиции № 15, куда было подано заявление, что разыскиваемая вернулась домой. По информации заявителей, противоправных действий в отношении неё не совершалось.
Сама врач также связалась с порталом Е1 и объяснила, что вчера она уехала спасать сов вместе с волонтерами. По словам девушки, иногда она ездит помогать животным.
«Я ни разу работу не прогуливала до этого, поэтому коллеги запереживали, коллектив у нас дружный. На звонки не могла ответить, потому что телефон сел. Но со мной всё замечательно», – рассказала екатеринбурженка.
Сегодня утром родственники 35-летней девушки сообщили в отдел полиции № 15, куда было подано заявление, что разыскиваемая вернулась домой. По информации заявителей, противоправных действий в отношении неё не совершалось.
Сама врач также связалась с порталом Е1 и объяснила, что вчера она уехала спасать сов вместе с волонтерами. По словам девушки, иногда она ездит помогать животным.
«Я ни разу работу не прогуливала до этого, поэтому коллеги запереживали, коллектив у нас дружный. На звонки не могла ответить, потому что телефон сел. Но со мной всё замечательно», – рассказала екатеринбурженка.
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