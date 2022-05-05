Главу Алапаевского района уличили в увольнении двух матерей-одиночек

Согласно статье 261 Трудового Кодекса РФ, запрещено расторгать трудовой договор по инициативе работодателя с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка – ребёнка в возрасте до четырнадцати лет.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

После обращения депутата Госдумы Андрея Альшевских в прокуратуру в отношении главы МО «Алапаевское» Олега Булатова было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по нарушению трудового законодательства.По данным портала ЕАН, в ходе проверки прокуратуры Алапаевска подтвердилось незаконное увольнение двух сотрудниц администрации, которые являются матерями-одиночками.В администрацию уже поступило представление о необходимости восстановить уволенных женщин. Однако, как пишет издание, ссылаясь на собственный источник, исполнение на данный момент не исполнено, так как Булатов ушёл в отпуск.