Жительница уральской столицы пожаловалась на стоимость ритуальных услуг

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбурженка пожаловалась на стоимость ритуальных услуг. По её словам, похороны матери на Лесном кладбище обошлись ей в 110 тысяч рублей. Такую цену на захоронение она считает несправедливой.Женщина объяснила, что в 2019 на похороны отца у неё ушло 43 тысячи рублей, а сейчас эта услуга стоит в два раза больше. Возмущенная таким ценообразованием местная жительница направила обращение к главе города с требованием запретить предпринимателям поднимать цены на ритуальные услуги, пишет Е1.Заместитель директора муниципальной похоронной службы «Комбинат специализированного обслуживания» Дмитрий Хазов заявил порталу, что в его компании цены на захоронение не поднимались. Также он не увидел навязанных услуг в договоре екатеринбурженки.