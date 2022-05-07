Жительница уральской столицы пожаловалась на стоимость ритуальных услуг
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Екатеринбурженка пожаловалась на стоимость ритуальных услуг. По её словам, похороны матери на Лесном кладбище обошлись ей в 110 тысяч рублей. Такую цену на захоронение она считает несправедливой.
Женщина объяснила, что в 2019 на похороны отца у неё ушло 43 тысячи рублей, а сейчас эта услуга стоит в два раза больше. Возмущенная таким ценообразованием местная жительница направила обращение к главе города с требованием запретить предпринимателям поднимать цены на ритуальные услуги, пишет Е1.
Заместитель директора муниципальной похоронной службы «Комбинат специализированного обслуживания» Дмитрий Хазов заявил порталу, что в его компании цены на захоронение не поднимались. Также он не увидел навязанных услуг в договоре екатеринбурженки.
Женщина объяснила, что в 2019 на похороны отца у неё ушло 43 тысячи рублей, а сейчас эта услуга стоит в два раза больше. Возмущенная таким ценообразованием местная жительница направила обращение к главе города с требованием запретить предпринимателям поднимать цены на ритуальные услуги, пишет Е1.
Заместитель директора муниципальной похоронной службы «Комбинат специализированного обслуживания» Дмитрий Хазов заявил порталу, что в его компании цены на захоронение не поднимались. Также он не увидел навязанных услуг в договоре екатеринбурженки.
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