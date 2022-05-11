Экспертная комиссия определилась с юбилейным логотипом Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге завершился затяжной, проходивший в 4 этапа конкурс по выбору логотипа, который будет представлять Екатеринбург в его 300-летие. Экспертная комиссия остановилась на том же варианте, который выбрали путём народного голосования сами горожане (и который некоторые остряки уже успели назвать «звездой Давида», указывая на некоторую схожесть изображения с известным еврейским символом).Впрочем, на самом-то деле выбранный логотип мало кому из комиссии понравился. Некоторые из её членов даже отказались голосовать, поскольку посчитали ни один из предложенных вариантов достойным. В итоге «Звезду Давида» утвердили, но с оговорками: автору предложили её доработать.Экспертная комиссия по выбору юбилейного логотипа города состояла из 48 человек. В неё вошли известные деятели культуры, художники, журналисты, учёные и музыканты, которые живут и работают в Екатеринбурге. Среди них — композитор Александр Пантыкин, кинорежиссёр Алексей Федорченко, доктор философских наук, ректор Гуманитарного университета Лев Закс.