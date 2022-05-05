Из Екатеринбурга в Ставрополь запускают прямые рейсы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания NordStar открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Ставрополь. Полеты запустят с 17 мая.Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам. Вылет из Екатеринбурга – в 15:00, прибытие в Ставрополь – в 16:40. Время вылета обратного рейса – в 18:05, прибытие в уральскую столицу – в 23:35.В пресс-службе авиакомпании NordStar «Вечерним ведомостям» рассказали, что полеты в Ставрополь будут альтернативным способом добраться до мест летнего отдыха для пассажиров, направляющихся на юг России.