Из Екатеринбурга в Ставрополь запускают прямые рейсы
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Авиакомпания NordStar открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Ставрополь. Полеты запустят с 17 мая.
Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам. Вылет из Екатеринбурга – в 15:00, прибытие в Ставрополь – в 16:40. Время вылета обратного рейса – в 18:05, прибытие в уральскую столицу – в 23:35.
В пресс-службе авиакомпании NordStar «Вечерним ведомостям» рассказали, что полеты в Ставрополь будут альтернативным способом добраться до мест летнего отдыха для пассажиров, направляющихся на юг России.
Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам. Вылет из Екатеринбурга – в 15:00, прибытие в Ставрополь – в 16:40. Время вылета обратного рейса – в 18:05, прибытие в уральскую столицу – в 23:35.
В пресс-службе авиакомпании NordStar «Вечерним ведомостям» рассказали, что полеты в Ставрополь будут альтернативным способом добраться до мест летнего отдыха для пассажиров, направляющихся на юг России.
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