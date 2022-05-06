В Екатеринбурге уличным арт-объектом увековечили память умерших от СПИДа

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 13-го мая в Екатеринбурге на один объект стрит-арта стало больше. В центре города, на пересечении улиц Малышева и Толмачёва открыли «Стену памяти».«Стена памяти» создана в память людей, умерших от синдрома приобретённого иммунодефицита, с которым человечество уже научилось жить, но полностью вылечивать — ещё нет. Художник Денис Благо расписал 70-метровую стену именами жертв этой болезни. Сделал он это в каллиграфическом стиле по тёмно-синему и бардовому фону. Всего на стену вынесено несколько сотен имён.Сегодня, в день открытия «Стены памяти» возле неё до 10 часов вечера работает мобильный пункт для прохождения скоростного анализа на СПИД.Синдром приобретённого иммунодефицита был впервые выявлен и описан в 1981-м году. Эта болезнь стала причиной смерти десятков миллионов людей по всему миру. В прошлом году Свердловская область заняла печальное второе место в стране по количеству вновь заражённых СПИДом (и это — только выявленных!).