Коричневую морщинистость томатов привезли в Свердловскую область из Узбекистана
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В апреле сотрудники испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора при исследованиях образцов подкарантинных растительных продуктов зафиксировали присутствие в четырех образцах помидоров, прибывших в регион из Узбекистана, вирус коричневой морщинистости плодов томата ToBRFV.
Испытания проб томатов осуществлялись с использованием метода ПЦР, дающего возможность обнаруживать фитопатогены на уровне ДНК и РНК.
Обычно ToBRFV атакует томаты и перцы, также может быть обнаружен на горшечных цветах, однолетних травах, петуниях. На баклажанах и картофеле вирус не находили.
Вирус проявляет себя мозаикой и крапчатостью на листьях, пятнами и прожилками некротического характера на стеблях, сморщиванием плодов и их окрашиванием в коричневый цвет.
Симптомы, вызываемые вирусом коричневой морщинистости плодов томата на растениях, разнообразны, их можно спутать с вирусом мозаики пепино (PepMV), вирусом хлоротической пятнистости физостегии (PhCMoV), вирусом томатной мозаики (ToMV) и вирусом табачной мозаики (TMV).
Считается, что в мире нет коммерческих сортов помидоров, которые обладают полной устойчивостью к данному вирусу. До десятых годов об этом вирусе ничего не знали, первые случаи были зафиксированы в Израиле в 2014 году, в Иордании в 2015 году, затем за два-три года вирус проник в европейские страны, в 2018 году его обнаружили в Германии, в 2019 году - в Италии.
Испытания проб томатов осуществлялись с использованием метода ПЦР, дающего возможность обнаруживать фитопатогены на уровне ДНК и РНК.
Обычно ToBRFV атакует томаты и перцы, также может быть обнаружен на горшечных цветах, однолетних травах, петуниях. На баклажанах и картофеле вирус не находили.
Вирус проявляет себя мозаикой и крапчатостью на листьях, пятнами и прожилками некротического характера на стеблях, сморщиванием плодов и их окрашиванием в коричневый цвет.
Симптомы, вызываемые вирусом коричневой морщинистости плодов томата на растениях, разнообразны, их можно спутать с вирусом мозаики пепино (PepMV), вирусом хлоротической пятнистости физостегии (PhCMoV), вирусом томатной мозаики (ToMV) и вирусом табачной мозаики (TMV).
Считается, что в мире нет коммерческих сортов помидоров, которые обладают полной устойчивостью к данному вирусу. До десятых годов об этом вирусе ничего не знали, первые случаи были зафиксированы в Израиле в 2014 году, в Иордании в 2015 году, затем за два-три года вирус проник в европейские страны, в 2018 году его обнаружили в Германии, в 2019 году - в Италии.
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