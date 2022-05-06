Коричневую морщинистость томатов привезли в Свердловскую область из Узбекистана

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В апреле сотрудники испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора при исследованиях образцов подкарантинных растительных продуктов зафиксировали присутствие в четырех образцах помидоров, прибывших в регион из Узбекистана, вирус коричневой морщинистости плодов томата ToBRFV.Испытания проб томатов осуществлялись с использованием метода ПЦР, дающего возможность обнаруживать фитопатогены на уровне ДНК и РНК.Обычно ToBRFV атакует томаты и перцы, также может быть обнаружен на горшечных цветах, однолетних травах, петуниях. На баклажанах и картофеле вирус не находили.Вирус проявляет себя мозаикой и крапчатостью на листьях, пятнами и прожилками некротического характера на стеблях, сморщиванием плодов и их окрашиванием в коричневый цвет.Симптомы, вызываемые вирусом коричневой морщинистости плодов томата на растениях, разнообразны, их можно спутать с вирусом мозаики пепино (PepMV), вирусом хлоротической пятнистости физостегии (PhCMoV), вирусом томатной мозаики (ToMV) и вирусом табачной мозаики (TMV).Считается, что в мире нет коммерческих сортов помидоров, которые обладают полной устойчивостью к данному вирусу. До десятых годов об этом вирусе ничего не знали, первые случаи были зафиксированы в Израиле в 2014 году, в Иордании в 2015 году, затем за два-три года вирус проник в европейские страны, в 2018 году его обнаружили в Германии, в 2019 году - в Италии.