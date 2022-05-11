Автоинспекторы вновь будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 13 по 15 мая вновь проходит рейд «Стоп-контроль», в ходе которого автоинспекторы будут пресекать грубые нарушения ПДД. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.На выходных сотрудники ГИБДД будут ловить на дорогах Екатеринбурга водителей, находящихся в состоянии опьянения, лишенных права управления, или не имеющих водительских прав.За четыре месяца 2022 года в столице Урала по вине пьяных водителей произошло 18 ДТП, в которых погибли два человека, а еще 35 получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция призывает очевидцев пьяного вождения оперативно сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.