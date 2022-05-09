В Ночи музеев-2022 впервые примут участие минимум две новые площадки Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Очередная Ночь музеев пройдёт с вечера 21-го мая по ночные часы 22-го мая. И в этот раз жители Екатеринбурга и гости уральской столицы смогут увидеть кое-что действительно новое.Минимум 2 крайне интересные, заслуживающие внимание площадки появятся на маршрутной карте нынешней Ночи. В прошлые годы они не принимали участие в данной культурной акции по простой и крайне уважительной причине — таких музейных площадок ещё не существовало в Екатеринбурге.Одна из них открылась совсем недавно (хотя ждали этого любители изобразительного искусства уже несколько лет) — Музей андеграунда принял первых посетителей в конце апреля. И теперь его основатель, коллекционер Павел Неганов сможет осуществить то, что планировал в прошлом году — включить выставку своих сокровищ в программу Ночи музеев.Вторая площадка — это креативный кластер «Л52» (в названии зашифрован адрес — проспект Ленина, 52), который стал филиалом Музея истории Екатеринбурга. Здесь в Ночь музеев планируют устроить премьеру экспозиции «Этажи времени», которая будет выставлена в данном здании на постоянной основе.Напомним, что Ночь музеев-2022 стартует 21-го мая в 19:00 и продлится до 2 часов ночи. В ней примут участие около 120 учреждений культуры.