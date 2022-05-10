В Свердловской области выявили 144 новых случая COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 144 человека. Всего в регионе зафиксировано 441 862 случая COVID-19.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 202 пациентов. Всего вылечились 427 645 свердловчан.
За сутки от коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 734.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 202 пациентов. Всего вылечились 427 645 свердловчан.
За сутки от коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 734.
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