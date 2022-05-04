Международный фестиваль юмора планируют провести в Екатеринбурге
Общество
Афиша фестиваля
В ближайший четверг, 19-го мая в Екатеринбурге должен начаться Первый международный фестиваль творчества и юмора. Если ознакомиться с его условиями, то покажется правильным другое название — Фестиваль импровизации и стенд-апа.
Именно неподготовленные, сымпровизированные номера станут основой фестивальных выступления. Зрители будут задавать участникам феста — комедийным командам из разных городов — какие-то темы, а те должны будут разыграть сценку или пошутить, согласно заданным условиям. Схожие правила будут и у других мероприятий программы. Например, «Set List» подразумевает показ каких-то роликов, на основе которых будут шутить импровизаторы.
Как у всякого уважающего себя смотра, у Фестиваля творчества и юмора будут свои хедлайнеры. Ими станут две импров-банды из Москвы и Тюмени, а также местная знаменитость — Андрей Рожков из «Уральских пельменей».
Первый фестиваль творчества и юмора в Екатеринбурге продлится два дня. Основная фестивальная площадка в зданиии кинотеатра «Салют». Что самое приятное, попасть на все выступления можно бесплатно, главное — пройти регистрацию на сайте фестиваля.
Именно неподготовленные, сымпровизированные номера станут основой фестивальных выступления. Зрители будут задавать участникам феста — комедийным командам из разных городов — какие-то темы, а те должны будут разыграть сценку или пошутить, согласно заданным условиям. Схожие правила будут и у других мероприятий программы. Например, «Set List» подразумевает показ каких-то роликов, на основе которых будут шутить импровизаторы.
Как у всякого уважающего себя смотра, у Фестиваля творчества и юмора будут свои хедлайнеры. Ими станут две импров-банды из Москвы и Тюмени, а также местная знаменитость — Андрей Рожков из «Уральских пельменей».
Первый фестиваль творчества и юмора в Екатеринбурге продлится два дня. Основная фестивальная площадка в зданиии кинотеатра «Салют». Что самое приятное, попасть на все выступления можно бесплатно, главное — пройти регистрацию на сайте фестиваля.
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