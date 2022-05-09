Совет неравнодушных граждан Екатеринбурга обсудит проблему вандализма

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На следующей неделе, 17-го мая состоится очередное заседание Совета неравнодушных граждан Екатеринбурга. Обсудить собираются проблему вандализма, факты которого участились в городе, а также развитие территории Уктусского завода.Уктусский завод — это самое первое промышленное предприятие, с которого и началось зарождение Екатеринбурга. Спустя века от него осталась лишь фрагментированная заводская плотина. Теперь на этом месте, возможно, появится историко-культурный квартал. Каким он будет, что будет включать в себя, как появление такого квартала отразиться на остальных городских районах, и должны обсудить на грядущем заседании.Кроме того, известные екатеринбуржцы, вошедшие в «Совет неравнодушных» собираются затронуть тему возвращения Краснознамённой группы на какую-то из улиц Екатеринбурга и выбрать место, где можно установить архитектурный объект «Урал» — проект, очень понравившийся жителям, но не выигравший конкурс на право быть размещённым возле аэропорта Кольцово.