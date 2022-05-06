Реконструкция Каменного моста в Екатеринбурге начнется в 2024 году
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, предназначенной для реконструкции Каменного моста на улице Малышева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Согласно проекту реконструкции, проезжую часть моста расширят до четырех полос – по две в каждую сторону. Также будут построены дождевая канализация и локальные очистные сооружения. По просьбам екатеринбуржцев пешеходные дорожки появятся по двум сторонам моста, а не по одной, как планировалось изначально.
Как сообщают в пресс-службе мэрии, реставрация моста на улице Малышева начнется только в 2024 году.
Согласно проекту реконструкции, проезжую часть моста расширят до четырех полос – по две в каждую сторону. Также будут построены дождевая канализация и локальные очистные сооружения. По просьбам екатеринбуржцев пешеходные дорожки появятся по двум сторонам моста, а не по одной, как планировалось изначально.
Как сообщают в пресс-службе мэрии, реставрация моста на улице Малышева начнется только в 2024 году.
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