Реконструкция Каменного моста в Екатеринбурге начнется в 2024 году

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, предназначенной для реконструкции Каменного моста на улице Малышева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Согласно проекту реконструкции, проезжую часть моста расширят до четырех полос – по две в каждую сторону. Также будут построены дождевая канализация и локальные очистные сооружения. По просьбам екатеринбуржцев пешеходные дорожки появятся по двум сторонам моста, а не по одной, как планировалось изначально.Как сообщают в пресс-службе мэрии, реставрация моста на улице Малышева начнется только в 2024 году.