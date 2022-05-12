Академический и Широкую речку в Екатеринбурге соединят дорогой за миллиард рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения по строительству новой дороги, которая соединит Академический и Широкую речку.Новый проезд планируется сделать по улице Хрустальногорской от проспекта Сахарова до улицы Суходольской. Во время общественных обсуждений от жителей Екатеринбурга поступило одно замечание. Горожане просят откорректировать русло реки Патрушиха.Строить новую дорогу будет компания «Уралмостострой». Стоимость работ составит около миллиарда рублей.