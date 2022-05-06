В Нижнем Тагиле общественную активистку уволили с НТМК, пока она была в отпуске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вопиющий случай произошёл в Нижнем Тагиле. Женщина, находившаяся в отпуске по уходу за ребёнком, только через полгода узнала, что её должность сократили. Мать 4-х детей Надежда Журавлёва считает, что таким образом руководство Нижнетагильского металлургического комбината наказало её за активную общественную позицию.Дело в том, что Надежда Журавлёва является лидером общественного движения «Тагил за перемены». Его участники судятся сейчас с РЭК Свердловской области за снижение тарифов на вывоз мусора, освещают другие острые проблемы, напрямую касающиеся жителей Нижнего Тагила и Свердловской области (например, строительство новых мусорных полигонов). Сама Надежда Журавлёва пыталась избираться в депутаты городской думы Нижнего Тагила и в законодательное собрание Свердловской области. Увы, безуспешно. Лишение её работы действительно похоже на наказание, особенно с учётом того, как было проведено это «сокращение».«Мне специалист по кадрам моего цеха отвечает, что я не могу вернуться на своё место работы, так как моя должность была сокращена аж в конце 2021 года! Что меня повергло в шок. Я спросила, почему меня не предупредили о прошедшем сокращении, и как такое допустил профсоюз» — рассказала Журавлёва «Вечерним ведомостям». При этом такая практика может нарушать Трудовой кодекс Российской Федерации, который запрещает увольнять работниц, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. Исключения два – либо женщина сама захотела уволиться в этот период, либо предприятие было ликвидировано. Но Журавлёва-то увольняться не собиралась, а НТМК продолжает функционировать.«Сейчас я просто нахожусь в шоке от произошедшего», — признаётся жительница Нижнего Тагила.