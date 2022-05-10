После субботника возле детского хосписа в Екатеринбурге появится живая изгородь
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжается череда весенних субботников. В ближайшую субботу, 14-го мая, благотворительная акция будет заключаться не в привычной уборке мусора с какой-то территории (чем обычно ограничиваются участники субботников), но в высадке кустарников.
Субботник будет проходить возле здания Областного центра паллиативной медицинской помощи детям, который расположен по адресу Екатеринбург, улица Агрономическая, 12а. По задумке организаторов, кусты пузыреплодника и дерена образуют живую изгородь вокруг хосписа. Когда они разрастутся, прогулки по территории хосписа станут уютней и насыщенней для его обитателей — детей разных возрастов с неизлечимыми болезнями.
Высаживать кустарники приглашаются все желающие. Начало в 10:00.
Субботник будет проходить возле здания Областного центра паллиативной медицинской помощи детям, который расположен по адресу Екатеринбург, улица Агрономическая, 12а. По задумке организаторов, кусты пузыреплодника и дерена образуют живую изгородь вокруг хосписа. Когда они разрастутся, прогулки по территории хосписа станут уютней и насыщенней для его обитателей — детей разных возрастов с неизлечимыми болезнями.
Высаживать кустарники приглашаются все желающие. Начало в 10:00.
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