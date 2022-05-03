Имама-хатыба нижнетагильской мечети оштрафовали за распространение экстремистских материалов
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Имама-хатыба мечети в Нижнем Тагиле Фаниса Галеева признали виновным в производстве и распространении экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП РФ) и назначили ему штраф. Такое решение вынес Тагилстроевский районный суд. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
Согласно информации на сайте духовного управления мусульман, Фанис Галеев является председателем местной мусульманской религиозной организации «Махялля». Он также входит в Совет по борьбе с экстремизмом в Нижнем Тагиле.
Мечеть в Нижнем Тагиле попадала в поле зрения правоохранителей еще несколько лет назад. Так, в 2013 году Тагилстроевский районный суд приговорил одного из прихожан мечети к 300-м часам обязательных работ за размещение в соцсети текста мусульманской молитвы, которую следствие посчитало информацией, носящей экстремистский характер. А в 2015-м году выяснилось, что этот же прихожанин обвенчался с несовершеннолетней (по разным данным, ей 14 или 15 лет). Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).
Имам-хатыб нижнетагильской МРОМ «Махалля» Фанис Галеев тогда сообщил URA.RU, что знает о венчании прихожанина с несовершеннолетней, но свое участие в обряде полностью опроверг.
Согласно информации на сайте духовного управления мусульман, Фанис Галеев является председателем местной мусульманской религиозной организации «Махялля». Он также входит в Совет по борьбе с экстремизмом в Нижнем Тагиле.
Мечеть в Нижнем Тагиле попадала в поле зрения правоохранителей еще несколько лет назад. Так, в 2013 году Тагилстроевский районный суд приговорил одного из прихожан мечети к 300-м часам обязательных работ за размещение в соцсети текста мусульманской молитвы, которую следствие посчитало информацией, носящей экстремистский характер. А в 2015-м году выяснилось, что этот же прихожанин обвенчался с несовершеннолетней (по разным данным, ей 14 или 15 лет). Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).
Имам-хатыб нижнетагильской МРОМ «Махалля» Фанис Галеев тогда сообщил URA.RU, что знает о венчании прихожанина с несовершеннолетней, но свое участие в обряде полностью опроверг.
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